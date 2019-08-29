Федерація роботодавців представлятиме Україну на WorldSkills International

Рада директорів WorldSkills International затвердила Федерацію роботодавців (ФРУ) як організацію, що представлятиме Україну на міжнародних змаганнях з професійної майстерності.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Федерації.

"Якщо ви — роботодавець який вболіває за ПТО (профтехосвіту), так само, як і ми, або просто вам хочеться, щоб золоті руки залишалися в Україні, станьте частиною нашої родини worldskillsukraine.org. Приєднуйтесь до оргкомітету при Міністерство освіти і науки України як співорганізатор конкурсу, спонсор, або партнер", — закликали у ФРУ.

Найближчим часом планується зустріч першого оргкомітету щодо проведення регіонального відбору для змагань національного WorldSkills Ukraine 2020. Регіональний відбір відбудеться у кожній області України у жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року відбувся національний конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine. Серед більш як 170 учасників найкращими визнали команди з Хмельниччини, Полтавщини, Донеччини, Києва та Волині. Вони набрали найбільшу кількість балів у загальному заліку змагань за 7 компетенціями.

46-й Чемпіонат світу з професійної майстерності WorldSkills-2021 відбудеться в Шанхаї.

Довідка: WorldSkills International — це міжнародна некомерційна асоціація, метою якої є підвищення статусу і стандартів професійної підготовки та кваліфікації, популяризація робітничих професій через проведення міжнародних змагань.

У WorldSkills International беруть участь 74 країни, в тому числі Україна. На сьогоднішній день це найбільше змагання з подібних в світі.