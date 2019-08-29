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Глава Фонду держмайна заявляє про великі шанси приватизувати ОПЗ

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В.о. голови Фонду держмайна (ФДМ) Віталій Трубаров вважає, що є великі шанси приватизувати Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає БІЗНЕС.

"Є великі шанси приватизувати це підприємство. В рамках закону [про приватизацію] ми відібрали радника — американську крупну компанію Pericles, яка спеціалізується на таких проблемних активах. Ми спілкувалися з ними, з американським посольством, яке допомагає нам в цьому процесі. У людей є шлях, як досягти того, щоб ми змогли приватизувати це підприємство", — сказав Трубаров. 

Він також зазначив, що "деякі ділки на теренах нашої країни, використовуючи нереформовані суди, заборонили ФДМ і Кабінету міністрів" провести приватизацію заводу. "Десь місяць тому ми змогли зняти обмеження і подали Кабміну на узгодження проєкти договорів з радником, і по ОПЗ в тому числі, але, на жаль, Кабмін так і не спромігся їх прийняти", — зазначив очільник ФДМ.

Нагадаємо:

Довідка: "Одеський припортовий завод" є одним із найбільш відомих та скандальних символів приватизації. У 2009 році конкурс на придбання заводу виграла компанія Ігоря Коломойського, проте тодішня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмінила результати конкурсу. Під час президентства Віктора Януковича ОПЗ потрапив під вплив Дмитра Фірташа. Зокрема, крім боргу перед НАК "Нафтогаз України", ОПЗ винен $250 млн OstchemHoldingLimited. 

У 2016 році Фонд держмайна України двічі намагався продати ОПЗ, проте жоден потенційний інвестор не подав заявку на торги. Завод включений до переліку об'єктів для приватизації в 2019 році.

Починаючи з 2013 року, ОПЗ є збитковим. З того часу відбулось декілька спроб запустити завод на умовах давальницької сировини. Успішними були спроби компанії "Антра" та групи компаній ЕРУ в 2015 та 2017 відповідно. Компанія ВЕК у 2018 році теж починала співпрацю успішно, проте під час роботи виникли конфлікти, через які виробництво було зупинене. Наступні спроби були невдалими до останнього часу. Компанії "Ліберті" та "Енергетичний Еквівалент" в 2018-2019 роках не змогли відновити виробництво.

ОПЗ відомий як виробник карбаміду (добрива) та аміаку. 

велика приватизація Фонд держмайна Одеський припортовий завод