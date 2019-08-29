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В Україні запрацювала оновлена податкова служба

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В Україні почала роботу нова Державна податкова служба, яка була створена в результаті поділу Державної фіскальної служби.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів про початок роботи податкової служби було опубліковано 28 серпня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Згідно з документом, уряд передав ДПС функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на податкову службу.

Нагадаємо:

  • 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу.
  • 8 травня 2019 року головою ДПС було призначено Сергія Верланова. За його словами, у структурі податкової служби відбулися деякі принципові зміни. Зокрема, було ліквідовано ГУ внутрішньої безпеки. Також відбулося укрупнення деяких департаментів, зокрема були об`днані департаменти адміністрування податків юридичних і фізичних осіб. 
уряд Державна податкова служба