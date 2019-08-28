У Зеленського ініціюють допуск юросіб до ринку землі

Президентський законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення в Україні передбачає допуск юридичних осіб до ринку землі.

Про це сьогодні на пресконференції повідомила в. о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева, інформує БІЗНЕС.

"Позиція президента щодо юросіб досить ліберальна, і це саме одна з тих розбіжностей, яка існує між нами. Я вважаю, що певні обмеження, запобіжники мають встановлюватися на першому перехідному етапі. Я виступаю за поетапність відкриття ринку й, відповідно, за поетапну його лібералізацію", — сказала очільниця аграрного відомства.

За її словами, президентський законопроєкт буде внесено до Верховної Ради найближчим часом.

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Трофімцева також повідомила, що в рамках земельної реформи буде презентовано щонайменше шість-сім законопроєктів, які мають забезпечити нормальне функціонування ринку землі.

За попередніми підрахунками, відкриття ринку землі може приносити українській економіці додатково від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. "Цивілізований, з електронним Госгеокадастром, відкритою базою даних, нормально функціонуючий ринок як оренди, так і продажу землі, дійсно забезпечить нам, за найскромнішими оцінками, від $700 млн до $1,5 млрд надходжень щороку плюс дасть мінімум 1,5% до росту ВВП", — сказала Трофімцева.

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