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Чверть реєстраторів від комунальних підприємств не пройшли перевірку Мін'юсту

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22% реєстраторів комунальних підприємств не пройшли веріфікацїю, інційовану Міністерством юстицій України.

 

Більш ніж 3 тисячі реєстраторів пройшли верифікацію Мінюсту. З них 400 осіб з комунальних підприємств і 3 тисячі реєстраторів з районих адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на допис в Facebook директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту Владислава Власюка.

"Прикметна відмінність у відсотку тих, хто зайфелили верифікацію: 22% - КП до 2% - РДА+ОМС, цікаво, чому так? Наступними будуть нотаріуси", - повідомив пан Власюк. 