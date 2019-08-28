Частка Росії в українському експорті скоротилася до 6,4%

За результатами першого півріччя 2019 року частка ЄС в загальній структурі українського експорту становить 42%, а Росії — 6,4%.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

"За три роки ми переорієнтували експорт з російського ринку на ринки ЄС, розширили експорт на ринки Близького Сходу, Азії, Африки та Америки. Наразі ринок ЄС в експорті товарів України за шість місяців 2019 року становить 42%, а частка РФ складає 6,4% і постійно зменшується", — стверджує Кубів.

Для порівняння у 2013 році частка Росії становила близько 23,7% усього експорту українських товарів, а майже третина продукції промисловості — 28,4% збувалася на російському ринку.

Міністр додав, що у 2018 році власний експорт української продукції до країн Азії склав $13,7 млрд, що складає майже 30% усього експорту з України, а до країн Африки — на $4,1 млрд. "За три роки ми уклали дві нові угоди про вільну торгівлю: з Канадою та Ізраїлем, що є також важливим здобутком у розширенні можливостей для вільної торгівлі та розвитку кооперації між країнами", — наголосив Кубів.

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