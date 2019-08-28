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Україна зберегла 13-те місце на світовому ринку сталі

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У липні поточного року вітчизняні металурги, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротили виробництво сталі на 1,7% – до 1,784 млн тонн, зберігши при цьому 13-те місце в списку світових виробників цієї продукції.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками минулого місяця світовим лідером з виробництва сталі традиційно залишився Китай з показником 85,2 млн тонн (зростання на 5% до липня 2018 року). За ним йдуть Індія (9,2 млн тонн, +1,7%), Японія (8,4 млн тонн, - 0,4%), США (7,5 млн тонн, +1,8%), Росія (6,2 млн тонн, -1,5%), Південна Корея (6 млн тонн, -2,1%), Німеччина (3,6 млн тонн, -1%), Туреччина (2,9 млн тонн, -10,6%), Бразилія (2,4 млн тонн, – 20,7%), Іран (2,2 млн тонн, +11,1%), Італія (2,1 млн тонн, -1,2%), Тайвань (1,9 млн тонн, -4,4%).

Загалом у січні-липні поточного року Україна збільшила виробництво сталі, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, на 4,2% – до 12,72 млн тонн.

Нагадаємо: 

  • У червні 2019 року в порівнянні з червнем минулого року українські металурги скоротили виробництво сталі на 3% – до 1,659 млн тонн, зберігши 13 місце в списку світових виробників цієї продукції.
  • У 2018 року Україна скоротила виробництво сталі на 1,1% порівняно з 2017 роком, опустившись з 12-го на 13-те місце.
Сталь металургія