У Раді визначилися з головами комітетів

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників, заступників і секретарів комітетів.

Про це на брифінгу заявив лідер політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, інформує БІЗНЕС.

- Комітет з питань антикорупційної політики очолить Анастасія Красносільська ("Слуга народу"), перший заступник Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретар Михайло Цимбалюк ("Батьківщина");

- Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин — Микола Сольський ("Слуга народу"), перший заступник Іван Кириленко ("Батьківщина"), секретар Іван Чайківський (позафракційний);

- Комітет з питань бюджету — Юрій Арістов ("Слуга народу"), перший заступник Іван Крулько ("Батьківщина"), секретар Володимир Цабаль ("Голос");

- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — Олександр Ткаченко ("Слуга народу"), перша заступниця Ірина Констанкевич (позафракційна), секретар Олександр Абдуллін ("Батьківщина");

- Комітет з питань екологічної політики та природокористування — Олег Бондаренко ("Слуга народу"), перший заступник Степан Івахів (позафракційний), секретар Олександр Фельдман ("ОПЗЖ");

- Комітет з питань економічного розвитку — Дмитро Наталуха ("Слуга народу"), перший заступник Сергій Тарута ("Батьківщина"), секретар Ярослав Рущишин ("Голос");

- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — Андрій Герус ("Слуга народу"), перший заступник Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), секретар Юрій Шаповалов ("позафракційний");

- Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування — Михайло Радуцький ("Слуга народу"), перший заступник Валерій Дубіль ("Батьківщина"), секретарка Яна Зінкевич ("Євросолідарність");

- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — Богдан Яременко ("Слуга народу"), перший заступник Григорій Немиря ("Батьківщина"), секретар Соломія Бобровська ("Голос");

- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом — Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність"), перший заступник Вадим Галайчук ("СН"), секретар Євген Яковенко ("Батьківщина");

- Комітет з питань молоді і спорту — Андрій Кожем’якін ("Батьківщина"), перший заступник Жан Беленюк ("Слуга народу"), секретар Григорій Суркіс ("ОПЗЖ");

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- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Олександр Завітневич ("Слуга народу"), перший заступник Михайло Забродський ("Євросолідарність"), секретар Роман Костенко ("Голос");

- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко ("Слуга народу"), перший заступник Роман Лозинський ("Голос"), секретар Дмитро Ісаєнко ("ОПЗЖ");

- Комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак ("Слуга народу"), перший заступник Олександр Лукашев ("Слуга народу"), секретар Наталія Піпа ("Голос");

- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубінець (позафракційний), перший заступник Максим Ткаченко ("Слуга народу"), секретар Рустем Умєров ("Голос");

- Комітет з питань правової політики — Ірина Венедіктова ("Слуга народу"), перший заступник Василь Німченко ("ОПЗЖ"), секретар Олег Макаров ("Голос");

- Комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський ("Слуга народу"), перший заступник Андрій Осадчук ("Голос"), секретар Сергій Мінько (позафракційний);

- Комітет з питань свободи слова — Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа — За життя"), перша заступниця Альона Шкрум ("Батьківщина"), секретар Сергій Швець ("Слуга народу");

- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова ("Слуга народу"), перша заступниця Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), секретар Микола Бабенко (позафракційний);

- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев ("Слуга народу"), перший заступник Ярослав Железняк ("Голос"), секретар Ігор Палиця (позафракційний);

- Комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко ("Слуга народу"), перший заступник Кіра Рудик ("Голос"), секретар Сергій Ларін ("ОПЗЖ");

- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради може очолити Сергій Кальченко ("Слуга народу"), але його кандидатура остаточно не затверджена фракцією. Першим заступником голови комітету стане Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), секретарем — Михайло Папієв ("ОПЗЖ");

- Комітет з питань транспорту та інфраструктури може очолити Володимир Крейденко ("Слуга народу"). Його кандидатура теж ще не затверджена. Перша заступниця Юлія Клименко ("Голос"), секретар Геннадій Вацак (позафракційний).

За призначення голів комітетів народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у Верховній Раді України 9-го скликання вирішили скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27.