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Правоохоронці ігнорують факт купівлі російського вугілля держкомпанією у фірми-одноденки, тому що це інтерес Коломойського, — Трохимець

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Державна компанія "Центренерго" купуватиме російське вугілля у фірми-одноденки, але правоохоронні органи на це ніяк не реагують.

Про це повідомив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

 "Не встигли вщухнути пристрасті навколо "Роттердаму+", які постійно підігріває представник президента Андрій Герус, як ринок енергетики сколихнула нова сенсація — державний оператор теплових електростанцій "Центренерго" закуповуватиме "російське" вугілля у фірми-одноденки. Причому дивним чином бенефіціар постачальника на 400 млн грн є один з менеджерів компанії, що входить до групи "Приват" олігарха Коломойського", — написав Трохимець.

Експерт звернув увагу, що за часів президента Петра Порошенка державна компанія не купувала російське вугілля, яке насправді може виявитись вугіллям з окупованих Росією українських територій. Він також вважає, що угода "Центренерго" на купівлю вугілля не зацікавила правоохоронні органи, оскільки вона пов’язана з інтересами олігарха Ігоря Коломойського.

"За часів Порошенка державне "Центренерго" російське вугілля не купувало. Та й існує висока вірогідність, що насправді це ніяке не російське вугілля, а їде воно з "ЛНР"/"ДНР". Про що вказують джерела у ЗМІ. Тобто державні управлінці наплювали на війну, на людей, які щодня гинуть на Донбасі. Їм аби забезпечити прибутки своєму новому хазяїну.І щось мовчить Герус! І НАБУ не біжить ні до кого з підозрами! СБУ ніяк не реагує! І Баканову ніхто не дзвонить! Все правильно — адже це дружній бізнес Ігоря Коломойського", — наголосив Трохимець.

Нагадаємо, раніше Незалежна профспілка гірників України зверталась до виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з окупованих районів Донбасу. За даними ЗМІ, "Центренерго" підписало контракт на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", заснованою лише в серпні минулого року зі статутним фондом в 1 тис. грн.

Крім того, минулого тижня відбулася нарада за участі президента Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі енергоринку, де виявилося, що вугілля за ціною, розрахованою за формулою "Роттердам+", дешевше імпортного вугілля з ПАР, США або Колумбії.

вугілля Олександр Трохимець Центренерго