В Україні хочуть збільшити штрафи за несплату податків у три рази

У Податковому кодексі щодо покращення адміністрування пропонують внести зміну, яка передбачає збільшення нижнього порогу штрафу за ухилення від сплати податків до 2,4 млн грн.

Про це у інтерв'ю "Економічній правді" сказав обраний депутат від "Слуги народу", кандидат на главу парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує БІЗНЕС.

За його словами, наразі вже підготували 21 законопроєкт. Запропоновані зміни ще обговорюються з Міністерством фінансів України та податковою. "Є такі зміни, які вже практично готові. Наприклад, декриміналізація 205 статті КК (фіктивне підприємництво, — ред.). Вона використовується лише для шантажу і тиску на підприємців. Також ми розглядаємо можливість збільшення нижнього порогу штрафу за 212 статтею (ухилення від оподаткування, — ред.). Штраф повинен бути не близько 800 тис грн, як зараз, а в три рази більше", — розповів Гетманцев.

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Нагадаємо, раніше голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що команда президента готує чергові зміни до Податкового кодексу. Зокрема, восени на розгляд Верховної Ради буде представлений законопроєкт по BEPS (протидія схемам ухилення від податків).

Також Верланов розкрив деталі податкової амністії, ініційованої владою.