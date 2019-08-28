У Зеленського розповіли, яким бачать гральний бізнес в Україні

Про це він сказав у інтерв'ю "Економічній правді", інформує БІЗНЕС.

"Повністю відкритий ринок азартних ігор я вважаю згубним для країни. Він існував до 2009 року, але фактично це було те ж саме, що є зараз. Бюджет теж нічого не заробляв", — сказав Гетманцев.

На його думку, гральний ринок повинен ділитися на два сектори: масовий і казино, де ігри проводяться в межах одного приміщення. "Якщо це казино, то повинні бути обмеження, наприклад, не менше рівня п'ятизіркових готелів. Щоб таке казино підтягувало розвиток всієї готельної галузі України. При цьому треба встановити жорсткі стандарти для п'яти зірок, не такі, як зараз", — переконаний юрист.

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Також він вважає, що масові ігри повинні бути обмежені за кількістю операторів. "Повинно бути стільки операторів, скільки держава зможе проконтролювати...Ці оператори повинні працювати під жорстким контролем держави в системі електронного обліку кількості ставок", — каже Гетманцев.

Крім того, визнав конфлікт інтересів, оскільки працював в "М.С.Л", а його фірма Jurimex працює з цим оператором. "У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую, тому я не хочу займатися вирішенням цього питання в команді [президента]. Ми про це домовилися з самого початку: я позначив, що цим питанням не займаюся. Однак розуміння, як цей ринок повинен працювати, у мене, звичайно, є", — сказав юрист.

Він додав, що за законопроєктом про гральний бізнес відповідає заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

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