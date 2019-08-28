За п`ять років в Україні планують модернізувати всі АЕС

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Програма модернізації обладнання АЕС включає два основні розділи. Перший передбачає заміну 8 конденсаторів турбін енергоблоків АЕС. У тому числі, в рамках імпортозаміщення, планується заміна чотирьох конденсаторів російського виробництва. Очікується, що після цього сумарний приріст потужності енергоблоків атомних електростанцій складе близько 400 МВт.

Другий розділ програми передбачає модернізацію проточних частин циліндрів турбін потужністю 200 МВт і 1000 МВт, у тому числі на 5-ти турбінах потужністю 1000 МВт. "Модернізація включає заміну робочих лопаток на існуючих роторах і діафрагми, що дозволить підвищити потужність турбіни, її економічність і вирішити інші технічні проблеми...Очікується, що модернізація турбін підвищить потужність і ККД діючих енергоблоків АЕС України на 10%, що забезпечить приріст потужності на 70-100 МВт на кожному блоці", — зазначили в "Енергоатомі".

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Загалом протягом наступних 5 років на модернізацію АЕС планують витратити понад 6 млрд грн.

"Ми суттєво розширюємо нашу співпрацю в рамках програми імпортозаміщення, і це особливо важливо в нинішніх політичних умовах. Ми обговорили також довгострокову ремонтну програму — заміну тих запасних частин, які відпрацювали свій ресурс", — прокоментував голова "Енергоатому" Юрій Недашківський.