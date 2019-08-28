В ЄБРР заперечують розірвання співпраці з "Миронівським хлібопродуктом"

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує у кінці жовтня розглянути питання реалізації спільного проєкту з аграрним холдингом "Миронівський хлібопродукт".

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У зв'язку з появою у вітчизняній і зарубіжній пресі публікацій на тему співпраці між Європейським банком реконструкції (ЄБРР) і розвитку і АТЗТ "Миронівський хлібопродукт" (МХП) ми хочемо повідомити наступне: робота над спільним проєктом триває. Очікується, що рада директорів ЄБРР розгляне його в кінці жовтня 2019-го, а заяви про припинення співпраці безпідставні", — написав Усов.

Нагадаємо, у травні 2019 року австрійське видання Kurier повідомило, що ЄБРР відмовив у подальшому кредитуванні підприємству "Миронівський хлібопродукт" (MХП), власником якого є Юрій Косюк.

За даними видання, ЄБРР заблокував кредити, призначені для поглинання МХП словенського агрохолдингу Perutnina. Повідомлялося, що причиною такого кроку стало начебто використання холдингом лазівки в Угоді про асоціацію, в зв'язку з чим значно зріс експорт української курятини в ЄС.

Довідка: МХП – вертикально інтегрований лідер українського аграрного виробництва з європейським акціонерним капіталом і закордонними виробничими активами, що працює в галузях птахівництва, рослинництва, зернопереробки, виробництва комбікормів, м'ясопереробки та тваринництва. В активі холдингу – понад 30 підприємств.

Продукція МХП постачається ​​на ринки 80 країн світу. Зарубіжні виробничі активи холдингу представлені підприємствами в Нідерландах і Словаччині.

66% акцій МХП належить бізнесмену Юрію Косюку через компанію WTI Trading Limited.