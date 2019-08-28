В ООН фіксують зростання світового попиту на "зелену" енергію

У світі спостерігається зростання попиту на поновлювані джерела енергії, найбільше — в області виробництва електроенергії.
Про це йдеться у доповіді генерального секретаря ООН про тенденції в області сировинних товарів, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.
Зазначається, що у 2018 році зростання поновлюваних джерел енергії становило понад 4%, на їхню частку припала приблизно чверть зростання загального попиту на первинну енергію. В області електроенергії частка "чистих" джерел зросла на 45%.
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Стрімке зростання альтернативних джерел енергії експерти пояснюють, перш за все, зниженням вартості фотоелектричної сонячної енергії та енергії вітру. Важливу роль відіграє і політика приватних компаній у сфері закупівель та інвестицій.
"У 2018 році обсяг корпоративного використання поновлюваних джерел енергії збільшився більш ніж у два рази. За розрахунками, темпи їх поширення будуть найвищими у порівнянні з іншими видами палива, такими як природний газ і вугілля", — пише видання.
Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, за наступні п'ять років частка поновлюваних джерел енергії збільшиться на 20%, і у 2023 році становитиме 12,4%, а в області виробництва електроенергії — 70%. Лідируючі позиції займатиме фотоелектрична сонячна енергія, а також енергія вітру, гідро- і біоенергія.
Нагадаємо:
- За даними Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у квітні-червні 2019 року Україна ввела 656 мегават потужностей відновлюваних джерел енергії, що в 6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- З 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.