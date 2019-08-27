Бізнесмен Хмельницький назвав найбільший виклик та свої очікування від влади

Про це він заявив у інтерв`ю "Дзеркалу тижня", інформує БІЗНЕС.

"Це цікавий прецедент, що в парламент пройшли переважно нові люди, які не мають відношення до політики, так звані "no name кандидати". Я не роблю поспішних висновків, ми вже бачили, як люди, до яких була довіра у суспільства і бізнесменів, з'являлися у владі, не могли нічого там зробити, наштовхуючись на сильний опір системи, і йшли, або самі ставали частиною старої системи. Так що час і конкретні кроки покажуть", — сказав бізнесмен.

Він зізнався, що некомпетентність у владі його дуже лякає. "Я вважаю, що це буде найбільший виклик для нової влади. Претендуючи на серйозне кар'єрне зростання, потрібно пройти певний шлях. У бізнесі це так: перш ніж відкривати свій ресторан — попрацюй офіціантом, вивчи всі процеси...Найбільша проблема — це люди, які нічого в житті не зробили, не розуміють процесів, хочуть змінити щось на краще, але не розуміють як. Це навіть гірше, ніж корупціонер, який захищатиме свій інтерес і даватиме невелику можливість іншим. Я вважаю, що це реально велика проблема, яку ми ще не усвідомлюємо", — сказав Хмельницький.

Говорячи про свої очікування від нової влади, підприємець наголосив, що сподівається на реформи, перш за все ті, які стосуються бізнесу: податкова та судова сфери, правоохоронні органи, зміна бізнес-клімату в країні. "По-перше, правила повинні бути однаковими для всіх. Наша компанія працює "по-білому", тобто не оптимізує, а платить усі податки. Ми прийняли рішення, що так буде і в кожному новому нашому бізнесі. Але якщо залишається можливість для інших підприємців уникати податків, то ми просто не зможемо з ними конкурувати. Часи "чорного" і "сірого" ринків минули, бізнес чекає на зрозумілі та прозорі правила для всіх", — наголосив бізнесмен.

Також серед першочергових кроків влади, на його думку, має бути боротьба з рейдерством, а також впровадження нових державних програм, які посприяють розвитку малого і середнього бізнесу.

"Така підтримка державою проєктів на першій стадії розвитку практикується в Австрії, Польщі, Швеції, Ізраїлі та інших країнах. В Ізраїлі, наприклад, держава виділяла величезні суми на інвестиції в інноваційне підприємництво. Чимало з проєктів не злітали, зате ті, які стали успішними, вивели країну на новий рівень. Зараз Ізраїль — один із лідерів у сфері інновацій, впровадження високотехнологічних виробництв. Сподіваюся, що таких програм стане більше в Україні, сума інвестицій зросте, а гроші будуть розподілятися чесно", — сказав Хмельницький.

Нагадаємо, 25 квітня Василь Хмельницький звернувся з листом до обраного президента України Володимира Зеленського, в якому дав п`ять порад для перезавантаження економіки країни. Зокрема, бізнесмен закликав владу приділити особливу увагу підтримці освіти та IT-сектора.