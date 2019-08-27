Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу - це не…

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

28
Ср., серп.
11 Нові матеріали

Бізнесмен Хмельницький назвав найбільший виклик та свої очікування від влади

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький вважає некомпетентність найбільшим викликом для нової влади.

Про це він заявив у інтерв`ю "Дзеркалу тижня", інформує БІЗНЕС.

"Це цікавий прецедент, що в парламент пройшли переважно нові люди, які не мають відношення до політики, так звані "no name кандидати". Я не роблю поспішних висновків, ми вже бачили, як люди, до яких була довіра у суспільства і бізнесменів, з'являлися у владі, не могли нічого там зробити, наштовхуючись на сильний опір системи, і йшли, або самі ставали частиною старої системи. Так що час і конкретні кроки покажуть", — сказав бізнесмен.

Він зізнався, що некомпетентність у владі його дуже лякає. "Я вважаю, що це буде найбільший виклик для нової влади. Претендуючи на серйозне кар'єрне зростання, потрібно пройти певний шлях. У бізнесі це так: перш ніж відкривати свій ресторан — попрацюй офіціантом, вивчи всі процеси...Найбільша проблема — це люди, які нічого в житті не зробили, не розуміють процесів, хочуть змінити щось на краще, але не розуміють як. Це навіть гірше, ніж корупціонер, який захищатиме свій інтерес і даватиме невелику можливість іншим. Я вважаю, що це реально велика проблема, яку ми ще не усвідомлюємо", — сказав Хмельницький.

Говорячи про свої очікування від нової влади, підприємець наголосив, що сподівається на реформи, перш за все ті, які стосуються бізнесу: податкова та судова сфери, правоохоронні органи, зміна бізнес-клімату в країні. "По-перше, правила повинні бути однаковими для всіх. Наша компанія працює "по-білому", тобто не оптимізує, а платить усі податки. Ми прийняли рішення, що так буде і в кожному новому нашому бізнесі. Але якщо залишається можливість для інших підприємців уникати податків, то ми просто не зможемо з ними конкурувати. Часи "чорного" і "сірого" ринків минули, бізнес чекає на зрозумілі та прозорі правила для всіх", — наголосив бізнесмен.

Також серед першочергових кроків влади, на його думку, має бути боротьба з рейдерством, а також впровадження нових державних програм, які посприяють розвитку малого і середнього бізнесу. 

"Така підтримка державою проєктів на першій стадії розвитку практикується в Австрії, Польщі, Швеції, Ізраїлі та інших країнах. В Ізраїлі, наприклад, держава виділяла величезні суми на інвестиції в інноваційне підприємництво. Чимало з проєктів не злітали, зате ті, які стали успішними, вивели країну на новий рівень. Зараз Ізраїль — один із лідерів у сфері інновацій, впровадження високотехнологічних виробництв. Сподіваюся, що таких програм стане більше в Україні, сума інвестицій зросте, а гроші будуть розподілятися чесно", — сказав Хмельницький.

Нагадаємо, 25 квітня Василь Хмельницький звернувся з листом до обраного президента України Володимира Зеленського, в якому дав п`ять порад для перезавантаження економіки країни. Зокрема, бізнесмен закликав владу приділити особливу увагу підтримці освіти та IT-сектора.

Василь Хмельницький бізнес влада