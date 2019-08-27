Капінвестиції в економіку України за півріччя зросли на 12,3% — Держстат

У першому півріччі поточного року капітальні інвестиції в Україні зросли на 12,3%, тоді як у першому кварталі цей показник зростання становив 17,8%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, як "Тимчасове розміщення та організація харчування", "Професійна, наукова та технічна діяльність" і "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок".

Водночас у першому півріччі було зафіксовано зниження інвестицій у сферу інформації та телекомунікацій на 37,3%; у фінансову і страхову діяльність — на 17,5%; у сільське, лісове і рибне господарство — на 8,6%.

В оптовій і роздрібній торгівлі зростання сповільнилося з 18,9% у першому кварталі 2019-го до 6,3% за результатами півріччя; на транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності — з 20,8% до 4,7%; у промисловості — з 32% до 30,8%. А в будівництві зафіксовано прискорення з 3,4% до 5%.

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