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Україна отримає $200 млн на сільське господарство

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Міністерство фінансів України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду про залучення $200 млн на реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прессслужбу Мінфіну.

За даними відомства, залучення позики дозволить запустити Державний аграрний реєстр, провести інвентаризацію державних земель та внести відомості про них до Державного земельного кадастру, розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад, провести супутникове картографування території України, посилити систему державного контролю на кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик, розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту тощо.

"Україна, яку колись називали житницею Європи і яка зараз має потенціал стати глобальним постачальником продуктів для світу, потребує таких проектів, як цей, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі. Упевнена, його успішна реалізація стане хорошим прикладом для наступних проектів з іншими МФО, що дозволить нам збільшувати кількість інструментів для участі приватного бізнесу у розвитку агросектору", — зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Проєкт буде реалізовано у рамках Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року. Він покликаний створити сприятливе середовище для приватних інвестицій, зокрема малих і середніх підприємств, в секторі сільського господарства та агробізнесу.

Мінфін кредит приватні інвестиції Міжнародний банк реконструкції та розвитку