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Вт., серп.
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Стало відомо, хто очолить податковий комітет Ради

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Комітет податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради очолить Данило Гетманцев, а його першим заступником буде Ярослав Железняк.

Про це повідомив народний депутат 7-го та 8-го скликань Павло Різаненко у Facebook, інформує БІЗНЕС. 

За його даними, секретарем комітету буде Ігор Палиця, який був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання за виборчим округом №22 (м.Луцьк Волинської області) як самовисуванець та член партії "УКРОП".

Заступником голови комітету стане Олександр Дубінський, який був обраний депутатом парламенту 9-го скликання від "Слуги народу" за виборчим округом №94 (Київська область) як безпартійний.

Нагадаємо:

Верховна Рада Данило Гетманцев Податковий комітет