Стало відомо, хто очолить податковий комітет Ради

Комітет податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради очолить Данило Гетманцев, а його першим заступником буде Ярослав Железняк.
Про це повідомив народний депутат 7-го та 8-го скликань Павло Різаненко у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його даними, секретарем комітету буде Ігор Палиця, який був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання за виборчим округом №22 (м.Луцьк Волинської області) як самовисуванець та член партії "УКРОП".
Заступником голови комітету стане Олександр Дубінський, який був обраний депутатом парламенту 9-го скликання від "Слуги народу" за виборчим округом №94 (Київська область) як безпартійний.
Нагадаємо:
- Данило Гетманцев анонсував урізання пільг для компаній.
- У Верховній Раді України 9-го скликання вирішили скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27.