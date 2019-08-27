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Хомутинніку дозволили придбати найбільшого торговця добривами Фірташа

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській фірмі Orinast Limited Віталія Хомутинніка придбати понад 50% акцій іншої кіпрської фірми Dresdenco Investments LTD.

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 8 серпня, інформує БІЗНЕС.

 "Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України", – йдеться в документі. При цьому не уточнюється, яка саме українська компанія є кінцевої метою концентрації.

За даними АМКУ, Dresdenco створена у лютому 2019 року і пов’язана з резидентом України, який здійснює діяльність на ринку оптової торгівлі мінеральними добривами. Кінцевими бенефіціарними власниками компанії Dresdenco Investments LTD є фізичні особи – громадяни Австрії.

Видання "Наші гроші" зазначає, що під ці критерії підпадає компанія "Ніка-Агротрейд", але серед її засновників немає фірми Dresdenco. Офіційним засновником компанії є австрійська фірма "T & F Trade & Finance Ges.m.b.H", чиїми власниками вказані австрійці Василь і Сергій Толстунови. При цьому Василь Толстунов у кіпрському реєстрі вказаний директором Dresdenco у кіпрському реєстрі.

Нагадаємо, за даними сайту "Інфоіндустрія", Ніка-Агротрейд є наслідком злиття компаній "УкрАгроНПК" з групи Дмитра Фірташа і "Агроімпорт" українського бізнесмена Віктора Дубовенка. Спочатку Дубовенко вважався головним засновником "Ніка-Агротрейд", але влітку 2018 року його замінили Толстунови.

АМКУ Orinast Limited Віталій Хомутиннік