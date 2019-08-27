Держпраці планує відновити перевірки бізнесу

Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева, інформує БІЗНЕС з посиланням на НВ Бізнес.

Він зазначив, що уряд розробив нову постанову про порядок проведення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Документ буде опублікований до кінця цього тижня. "У неї [постанову] ми внесли зміни і залишили тільки штрафи за кожного неоформленого співробітника. На виправлення інших порушень надається час, штраф за них одразу накладатися не буде", — розповів Рева.

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За його словами, за кожного неоформленого співробітника бізнес штрафуватимуть на 125 тис. грн.

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