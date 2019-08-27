Службу фінансових розслідувань планують "віддати" Мінфіну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики має намір внести на розгляд парламенту як один з першочергових законопроєкт про Службу фінансових розслідувань (СФР).

Про це сказав потенційний глава комітету Данило Гетманцев у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує БІЗНЕС.

За його словами, проєкт документу вже практично готовий, однак ще обговорюється питання підзвітності майбутньої служби. "Ми проти того, щоб вона була в структурі президента, щоб він призначав і звільняв голову служби. Це антиконституційно. Тому, швидше за все, це міністр фінансів", – сказав експерт.

Законопроєкт передбачає, що нова служба розслідуватиме злочини у сфері публічних фінансів. "Маються на увазі відносини, де є державно-правовий елемент. Також ми відносимо сюди статті, які немає сенсу залишати десь поза службою тільки через відсутність державно-правового елементу. Наприклад, стаття по підробці і шахрайству з недержавними цінними паперами. Якщо вже ми відносимо сюди статтю за державними цінними паперами, то за компанію і по недержавних теж", – пояснив Гетманцев.

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На його думку, запустити СФР цілком реально впродовж півроку, але це залежатиме від президента. "Якщо це лідер, то він зможе все організувати. Так, може бути три місяці – це оптимістичний прогноз, але півроку – це максимум, необхідний для запуску цього органу на повну", – вважає Гетманцев.

За даними пресслужби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Служба фінрозслідувань матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи. Кількість працівників Служби не має перевищувати 3000 осіб. Для забезпечення прозорості відбору співробітників буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів.

Секретар РНБО Олександр Данилюк додав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ліквідував своїм рішенням департамент захисту економіки Нацполіції. "До речі, з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", — написав він у Facebook.

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