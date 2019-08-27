Названо топ-5 українських продуктових мереж за кількістю магазинів

Дослідницька компанія GT Partners Ukraine оприлюднила список операторів українського мережевого роздробу сегмента FMCG, які відкрили найбільше магазинів у першому півріччі поточного року.
Відповідне дослідження "Топ-160 продуктових операторів України за кількістю магазинів" оприлюднено на сайті Асоціації ритейлерів України, інформує БІЗНЕС.
Автори звіту проаналізували, хто з рітейлерів і де відкриває нові торгові точки, які формати магазинів найбільш популярні, на що робить ставку той чи інший всеукраїнський або регіональний гравець.
"У порівнянні з аналогічним звітом річної давнини якихось глобальних потрясінь і пертурбацій в топ-5 гравців ринку не відбулося: "на манежі все ті ж". Лідери впевнено зберігають, а то і нарощують відрив, але команди середньої групи не збираються відставати й так само активно відкривають нові магазини", — йдеться у дослідженні.
Так, перша п’ятірка продуктових операторів України за кількістю магазинів в порівнянні з I півріччям 2018 року не змінилася: АТБ, Fozzy, Volwest Group, Рукавичка, ЕКО маркет.
Зазначається, що АТБ першим серед українських ритейлерів подолав психологічну позначку в 1000 магазинів – за підсумками півріччя мережа налічувала 1022 торгові точки. "Компанія зі штаб-квартирою в Дніпрі вже не перший рік залишається найбільш швидкозростаючим продуктовим оператором країни – як за кількістю об’єктів, так і за зростанням товарообігу", — зазначається у звіті.
Майже вдвічі менше магазинів у Fozzy Group, яка, на відміну від лідера ринку, розвиває об’єкти різних форматів і брендів: магазини біля дому Фора, супермаркети Сільпо, дискаунтери Thrash!, гіпермаркети Fozzy Gash&Carry, а також преміальні маркети Le Silpo і Favore.
На третьому місці за кількістю об’єктів розташувалася західноукраїнська компанія Volwest Group, що представляє бренди Наш Край і Spar. Ритейлер також працює в різних форматах, і залишається одним з небагатьох операторів продуктового роздробу, що активно пропонує як звичайний, так і зворотний франчайзинг (коли мережевий гравець управляє локальними торговими точками, але не володіє ними).
На четвертому місці за кількістю магазинів закріпилася ще одна мережа родом із Західної України – "Рукавичка". "Зрозуміло, навіть в топ-10 гравців за сумарною торговою площею їй потрапити не світить, так як компанія відкриває переважно "магазини біля дому" невеликої площі. Втім, нещодавно розпочав роботу новий флагман мережі – і зайняв він два поверхи і майже 1000 кв. метрів", – зазначають автори дослідження.
Якщо порівнювати кількість торгових точок, що почали роботу під різними брендами, то серед них присутні два нових гравця, що не входять в топ-5 найбільших операторів – мережі Коло і Економ +. "ЕКО маркет вже давно не радує споживачів відкриттям нових магазинів, а Рукавичка в порівнянні з попередніми роками дещо знизила темпи зростання", — констатують автори дослідження.
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Аналогічна тенденція спостерігалася і минулого року: за темпами зростання торговельної мережі лідирував АТБ, з глобальних гравців непогану динаміку демонструвала Fozzy Group, а інші три позиції в п’ятірці найбільш швидкозростаючих зайняли порівняно невеликі мережі: Коло, Buffet, Делві.
Найпривабливішим регіоном для відкриття продуктових магазинів уже не перший рік залишається Західна Україна. По-перше, це відбувається через постійне зростання доходів населення (хоч і неофіційне), пов’язане з масовим відтоком робочої сили за кордон. По-друге, раніше в західних областях практично не були представлені мережеві FMCG-оператори всеукраїнського масштабу – "правили бал" місцеві локальні гравці. "Коли національним мережам стало тісно в інших регіонах України, вони почали агресивну експансію на Захід, і успішно витісняють або поглинають невеликі компанії. Втім, як показує приклад компаній Євротек (бренди Арсен, Союз, Квартал), Пакко Холдинг (торгові марки Вопак, Пакко) і вже згадуваних Volwest Group і Рукавичка, конкурувати з гігантами українського рітейлу цілком реально", – йдеться у звіті.
Другий за популярністю регіон серед торгових мереж – Київ. Незважаючи на велику конкуренцію, це найбільш платоспроможний ринок, який вабить гравців.
Також відновлюється роздрібна торгівля в Східній Україні – тут в першому півріччі 2019-го відкривався кожен шостий вітчизняний магазин. А ось на Півночі, Півдні і в Центрі країни сумарно відкрилося менше торгових точок, ніж на Заході.
Нагадаємо:
- За даними Офісу найбільших платників податків, десять найбільших ритейлерських мереж за перше півріччя поточного року збільшили сплату податків на 1,2 млрд грн до 5,4 млрд грн, або на 29% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
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