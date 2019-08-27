У команді Зеленського анонсують "обрізання пільг" для компаній

Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує БІЗНЕС.

"Ми плануємо прибрати корупційні пільги, взагалі всі корупційні пільги. Пільги, які надавалися раніше через "особливі" відносини між бізнесом і владою. У різних галузях, але я зараз не буду називати, які саме", — заявив Гетманцев.

Водночас він зазначив, що влада не проти пільг, але вони мають бути "розумними, обґрунтованими і забезпечуватися взятими на себе бізнесом зобов'язаннями щодо збільшення обсягів виробництва, робочими місцями". "Ми не проти дотацій і пільг, але щоб в коня був корм. Якщо через пільги для авіабудування бюджет недоотримує десь 1 млрд грн на рік, а скільки у нас літаків випущено? Жодного", — наголошує експерт.

На його думку, підтримки потребують недостатньо розвинені галузі економіки. "А якщо підприємство вже досягло певного рівня продажів і стало майже монополістом на ринку, ми навпаки — повинні сприяти розвитку його конкурентів. Тоді як його всіляко оподатковувати за повною ставкою, без будь-яких дотацій. Така логіка підходів до оподаткування мені здається обґрунтованою", — наголосив Гетманцев.

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Загалом, за його словами, податковий комітет планує подати на розгляд нового парламенту близько 30 законопроєктів. Одними з перших податкових ініціатив профільного комітету можуть стати система "е-чек" та можливість так званого "кешбеку" за покупки для громадян. "Йдеться про те, що коли вам не видають чек або видають фальшивий, то ви можете це перевірити у режимі онлайн. Тоді ви сповіщаєте про це податкову і отримуєте повернення вартості своєї покупки. Натомість підприємець платить 200% штрафу", – розповів Гетманцев.

Він переконаний, що таким чином вдасться підключити усіх громадян до контролю за рахунково-касових операцій. Для ризикових галузей таке нововведення планується з 1 січня 2020 року, а для інших – ще через рік.