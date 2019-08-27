За вихідні: Продаж акцій "Мотор Січі", інвестиції заробітчан, торговельний діалог США і Китаю

Українські заробітчани все частіше інвестують у нерухомість, — Financial Times

Українські заробітчани не довіряють банкам і тому все частіше інвестують зароблені за кордоном гроші у нерухомість на батьківщині.

Про це пише Financial Times, інформує БІЗНЕС.

За даними видання, минулого року трудові мігранти — а їх щонайменше 5 мільйонів — надіслали або привезли в Україну рекордні $14,4 мрлд. Через недовіру до місцевих банків вони все частіше інвестують в інші активи — переважно в нерухомість.

Зазначається, що на сьогоднішній день левова частка заробітчан виїжджає на роботу в Польщу. Переважно це мешканці західних регіонів України, розміщених навколо Львова, де проживає близько 1 мільйона осіб. Львівські забудовники говорять, що трудові мігранти є одними з їхніх найбільших клієнтів.

Проте останнім часом чимало українців їдуть на заробітки за кордон зі сходу країни. У Мінсоцполітики України зазначають, що незважаючи на позитивні наслідки, трудова міграція несе як економічні, так і соціальні загрози. Зокрема, міністерство посилається на брак робочої сили всередині країни і приплив твердої валюти.

Китайські компанії придбали половину акцій "Мотор Січі"

Китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".

Про це повідомив директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Громадське".

"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде — ми не знаємо", — сказав Малиш.

Проте він не підтвердив інформацію видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії Beijing Skyrizon Aviation.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво заводу "Мотор Січ"не укладати угоду. На думку американської сторони, продаж заводу, як одного з головних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості, в рази підвищить оборонні спроможності Китаю.

Довідка: ВАТ "Мотор Січ" — одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також для промислових газотурбінних установок.

Продукція підприємства експлуатується на літаках та вертольотах різного призначення більш ніж у 120 країнах світу.

Кіра Рудик залишила компанію Ring Ukraine

Кіра Рудик склала свої повноваження в ролі СЕО компанії Ring Ukraine і продовжить будувати політичну кар'єру.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AIN.UA.

"Я йду робити політичну кар'єру в парламенті. Я вважаю, що зможу принести багато користі для індустрії", — сказала вона.

У Ring Ukraine поки не призначили нового СЕО. Як повідомила Рудик, її тимчасово замінять кілька людей, проте їх імена не розголошують.

Нагадаємо, Кіра Рудик, яка є співінвестором БІЗНЕС 100, була обрана народним депутатом від партії "Голос".

США і Китай відновлять торговельні переговори

США і Китай мають намір відновити торговельні переговори щодо зниження торгових мит.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує БІЗНЕС з посиланням на видання BBC.

"Китай дзвонив вчора ввечері... сказав, давайте повернемося до столу. Так що ми повернемося до столу", — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня Дональд Трамп заявив, що США з 1 вересня підвищать мита на товари із Китаю обсягом 300 млрд не на 10%, як планувалося раніше, а на 15%, мита на іншу групу товарів обсягом $ 250 млрд із 1 жовтня становитимуть не 25%, а 30%. Проте під час саміту G7 26 серпня він повідомив, що напередодні ввечері китайські посадовці зробили два "дуже, дуже хороші дзвінки" і що офіційний Пекін запропонував домовленість.