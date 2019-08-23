Українські банки збільшують свої прибутки

Прибуток українських банків за сім місяців 2019 року виявився вищим, ніж за весь попередній рік

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку.

Банківський сектор за сім місяців 2019 року отримав 36,7 млрд грн чистого прибутку, що в 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

За даними НБУ, доходи українських банків зросли на 30%, і склали 141 млрд грн Водночас видатки зросли на 6%, до 104,7 млрд грн.

Прибуток банківського сектора зросла за рахунок чотирьох факторів: зростання процентних доходів (19%, до 46,3 млрд грн), зростання комісійних доходів (на 16% - до 24,7 млрд грн), результатів переоцінки від операцій купівлі-продажу (10,6 млрд грн), а також низьких відрахувань у резерви (6,3 млрд грн).

За інформацією Міністерства фінансів, за шість місяців 2019-го державні банки отримали 19,5 млрд грн прибутку. Це 65% від усього прибутку банківського сектора. Майже 60% всього прибутку банків сформував ПриватБанк – 18,3 млрд грн, уточнює прес-служба міністерства.За перший квартал 2019-го тільки вісім з 77 банків України отримали збиток. У 2018 році банки заробили 21,7 млрд грн прибутку. Це був найкращий результат сектора в історії.