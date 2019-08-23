Звинувачення СБУ на адресу танкера "Мрія" засновані на "Print Screen з новинного сайту", - Чалий

Служба безпеки України заарештувала танкер "Мрія" за звинуваченням у відвідуванні окупованого Криму в 2015 році на підставі Print Screen з неофіційного новинного ресурсу.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на статтю в ZN.ua директора компанії-власника судна ТОВ "Тефін" Данила Чалого.

Як відомо, танкер "Мрія" звинувачують у відвідуванні Севастополя в 2015 році. Тоді у танкера був інший власник, а перед купівлею "Тефин" звернувся у відповідні органи, які підтвердили правомірність угоди.

"На виконання процедури запросили у всіх зацікавлених відомств, немає претензій до цього судна. Отримавши "добро", ми назвали колишній танкер Vilga "Мрією", оформили на українську компанію і поставили на корму український прапор" - каже Чалий, компанія якого прдбала судно в 2018 році.

Після того, як судно пропрацювало рік, СБУ заявила, що танкер відвідував Крим у зв'язку з чим його необхідно заарештувати, при цьому як докази силовики наводять Print Screen.

"В це складно повірити, але всі звинувачення проти "Мрії" засновані на... скриншотах з якогось новинного сайту. Під час обшуків СБУ вивчила всі суднові документи і навігаційні дані і не знайшла жодної інформації про захід судна в Крим. Скажу більше: жодних підтверджень заходу в окуповані порти на сьогодні не існує. Вважаю це надуманою причиною, щоб задушити наш бізнес", - каже Чалий.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія". Після того як судно залишило Херсонський порт за рішенням Суду, після оскарження в апеляційній інстанції, СБУ спільно з прикордонниками взяли на абордаж судно в нейтральних водах і відбуксирували його в Херсон.

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