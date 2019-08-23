Споживчі настрої в Україні перевищили рівень 2013 року

У липні індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні порівняно з червнем виріс на 5,5 пункту і склав 88 (за 200-бальною шкалою).

Про це інформує БІЗНЕС з посиленням на дослідження агентства Info Sapiens.

Це найбільший приріст з 2013 року. Рекордне зростання показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і наступні п'ять років.

"Індекс споживчих настроїв досяг нового піку. Довіра до нової влади сприяє зростанню позитивних очікувань щодо розвитку економіки в цілому", - пояснюють аналітики Info Sapiens.

Поліпшення оцінки власних доходів пов'язано з прискоренням зростання реальної заробітної плати в червні 2019 в порівнянні з травнем на тлі стабільного курсу і цін. Наприклад, індекс поточного положення (ІТП) зріс на 5,8 пунктів, і склав 76,9, а індекс поточного особистого матеріального становища збільшився на 8,1 пункту, до 70,5.

Індекс економічних очікувань (ИЭО) в липні виріс на 5,4 пункту, до 95,4; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року додав 8,3 пункту, склавши 99,6. Індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі п'ять років виріс на 7,7 пункту, до 99,6.