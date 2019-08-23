Apple планує випустити одразу три нових iPhone - Bloomberg

У вересні компанія Apple Inc. планує випустити відразу три нові моделі iPhone "Pro" - більш швидкі і стійкі до ударів, із поліпшеною камерою і матовою задньою поверхнею.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

"Телефони, швидше за все, вийдуть на ринок у вересні, що буде сприяти продажу в четвертому кварталі", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, нові смартфони повинні замінити iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR.

Зазначається, що головною особливістю нового iPhone стане система камер на задній панелі з третім датчиком для зйомки більш ширококутних фотографій і відео.

"Датчики будуть знімати три зображення одночасно і використовувати штучний інтелект для автоматичної корекції комбінованої фотографії, якщо, наприклад, людина випадково вирізана на одному зі знімків", - зазначається у повідомленні.

Крім того, в нових телефонах будуть значно поліпшені можливості запису відео, наближаючи їх до професійних відеокамер.

"Apple розробила функцію, яка дозволяє користувачам ретушувати, застосовувати ефекти, змінювати кольори, обрізати відео під час запису в реальному часі на пристрої", - повідомило джерело.

Що стосується зовнішнього вигляду нових iPhones, він буде майже ідентичний поточним моделям. Відрізнятися буде тільки задня поверхня пристрою, яка стане матовою. Розмір смартфонів залишиться таким же.

Нові моделі будуть більш стійкі до ударів завдяки новій технології супротиву руйнуванню.

Завдяки багатокутному сенсору Face ID, користувачі зможуть розблокувати смартфон навіть коли пристрій лежить на столі.

Також Apple значно підвищила водостійкість для нових моделей, що дозволить їм занурюватись у воду на набагато довший термін, аніж 30 хвилин.

Нові моделі будуть мати оновлені OLED-екрани, в яких відсутня чутлива до тиску технологія 3D Touch. Apple замінила її на Haptic Touch.

Усі нові айфони матимуть більш швидкі процесори A13.

Водночас відзначається, що жодна з нових моделей не буде підтримувати 5G.

Окрім того, в 2019 році Apple представить нові версії iPad Pro із оновленими камерами і швидшими чіпами, iPad початкового рівня зі збільшеним екраном, нові версії Apple Watch і першу за три роки модернізацію ноутбука MacBook Pro.

Читайте також: