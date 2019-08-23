Уряд затвердив нового бізнес-омбудсмена

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну №652-р, яке опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, Свенчицький займе нову посаду з 12 жовтня.

Конкурс на посаду нового бізнес-омбудсмена оголосили у березні 2019 року.

У 2018 році до Ради бізнес-омбудсмена надійшло понад півтори тисячі скарг від підприємців. Найбільше скаржаться на дії Державної фіскальної служби, Національної поліції, прокуратури. Загалом скарги на зловживання з боку правоохоронців становлять 14%.