Володимир Полевий озвучив основні загрози та шляхи посилення економічної безпеки України

Про ці та інші чинники, які впливають на безпеку держави, в ефірі радіо «Голос столиці» говорив виконавчий директор Фонду підтримки економічної безпеки України та головний редактор БІЗНЕСу Володимир Полевий.

Саме з ініціативи бізнесу була розроблена Доктрина економічної безпеки, на підставі якої представники бізнес-асоціацій (у тому числі - Української Ради Бізнесу) підписали меморандуми з низкою політичних партій під час парламентських виборів, зазначив гість студії. Тепер бізнес очікує на імлементацію положень доктрини. На думку Володимира Полевого, це може бути зроблено шляхом указу Президента або шляхом внесення відповідних законопроектів до парламенту.

Гість ефіру також озвучив умови для створення привабливого інвестиційного клімату та магістральний шлях розвитку вітчизняної економіки.

«Глобалізація торгівлі та електронних послуг робить світ маленьким і доступним. І друге: виробництво все більше роботизується. Відбувається конкурування роботизованого виробнитцва і дешевої робочої сили як альтернативи. Але в конкуренції дешевої робочоі сили і роботів, як свідчить практика, перемагають роботи. І тому українська перевага в наявності дешевої робочої сили є доволі слабкою. Тому в доктрині записано, що Україні потрібно зробити якісний стрибок і перестрибнути індустріальну модель».