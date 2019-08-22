Асоціація рітейлерів України опублікувала топ-10 рітейлерів спорттоварів в Україні за кількістю магазинів

Було зібрано інформацію про найбільших учасників ринку, темпи їх розвитку та представленість операторів сегменту в торговельних центрах.Для складання рейтингу найбільших мереж магазинів були використані дані з відкритих джерел, а також інформація, надана учасниками ринку.

Найбільші мережі спортивних товарів в Україні

За даними Асоціації чотири з п’яти найбільших рітейлерів спорттоварів працюють в Україні ще з 90-х років. Виняток – Епіцентр К, який всього за кілька років зумів вивести мережу магазинів Intersport в топ-5 за кількістю торговельних точок. При цьому в планах компанії розширити мережу до 50-ти магазинів вже до 2020 року.

Лідером рейтингу за кількістю магазинів стала компанія Спортмастер-Україна. У той же час, з 83-х магазинів компанії 56 працюють по франшизі, а безпосередньо в управлінні рітейлера перебуває 27 об’єктів. Без урахування франчайзингових точок найбільшим за кількістю магазинів в Україні стає підрозділ німецького гіганта Adidas. Компанія Адідас-Україна розвиває в країні магазини під брендами Adidas і Reebok, об’єднуючи понад 70 монобрендових точок.

Третій за величиною гравець – українська компанія Мегаспорт, заснована ще в 1992 році. Розвиток роздрібної мережі вона почала в 1994-му з відкриття магазинів у Вінниці та Одесі. Тепер же рітейлер об’єднує 44 торгових об’єкти в 26-ти містах країни, а також інтернет-магазин.

Асоціація зазначила, що всі великі гравці ринку спеціалізуються на торгівлі спорттоварами від найвідоміших світових брендів. Для розуміння масштабів цих виробників, RAU також зібрала інформацію про найприбутковіші спортивні бренди світу. При цьому в рейтингу були вказані лише ті компанії, дані про прибутковість яких є у відкритих джерелах, а також представлені в Україні хоча б одним монобрендовим магазином.

Найбільш прибуткові бренди спортивних товарів світу

Творці рейтингу зауважили, що декілька відомих брендів не увійшли до рейтингу найбільших спортивних мереж країни. Зокрема, французький Decathlon, який поки що управляє лише одним торговим об’єктом в столичному Рітейл Парку Петрівка. Незабаром рітейлер має намір відкрити ще один магазин в Києві. А в разі прийняття рішення про більш динамічний розвиток в країні, Decathlon здатний розвиватися досить швидко за рахунок ресурсів материнської компанії.

Інший відомий бренд – Under Armour, який в кінці 2017 року в Україну вивела компанія MD Fashion. З момента дебюту бренду його мережа розширилася до 13 торгових точок в країні й при збереженні темпів розвитку вона може увійти до топ-10 найбільших вже найближчим часом.

Ще два відомих світових бренди в Україні розвиває один з провідних fashion-рітейлерів країни – компанія Intertop Ukraine. Йдеться про американські Skechers і The North Face. Останній з’явився на українському ринку зовсім нещодавно – дебютний магазин бренду в країні Intertop Ukraine відкрила в столичному ТРЦ River Mall, який розпочав роботу в серпні.