Україна отримає 18 мільярдів від зниження цін на електроенергію - Герус

Внесені Кабінетом міністрів зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань дозволить знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів на 10-11% з 1 вересня.

Про це написав представник президента в уряді Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Відбудеться зниження тарифів для всіх непобутових споживачів на 21 коп/кВт-год, це зниження тарифу на 10-11%. Непобутові споживачі - це школи, дитячі садки, лікарні, військові частини, водоканали, кафе, перукарні, малі, середні та великі заводи. Для всіх на 21 коп. В цілому таке рішення повертає в економіку близько 18 млрд грн на рік", - написав він.

Герус уточнив, що з 1 жовтня заплановано ще одне зниження тарифів, а паралельно буде йти процес розробки і впровадження більш ефективних механізмів, які можуть бути запущені в кінці цього року.

Він нагадав, що спецзобов’язання покладені тільки на держкомпанії, запропонувавши регулятору підключити до них і приватні компанії, які, на його думку, також повинні брати участь у вирішенні проблем нового ринку.

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