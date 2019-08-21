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Ср., серп.
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Максим Нефьодов розповів, як буде працювати нова митниця

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Митниця працюватиме одразу за всіма видами перевезень: поштові, контейнерні та автомобільні

 

У фокусі уваги Державної митної служби (ДМС) в найближчий рік будуть поштові, контейнерні, а також автомобільні перевезення на західному кордоні. Про це глава ДМС Максим Нефьодов розповів на зустрічі з бізнесом в Торгово-промисловій палаті, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу ТПП.

"Контрабандні потоки взаємозамінні. Закрив один кордон - вони перемістилися на інший. Або з пошти переїхали в бусики, або з бусів - в карго, або з карго - знову на пошту. Потрібно працювати в усіх напрямках, поступово стискаючи і скорочуючи пропускну здатність цих сірих, чорних каналів", - повідомив Нефьодов.

Також глава ДМС зазначив, що особливу увагу буде приділено переміщенню через кордон автомобілів.