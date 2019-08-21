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Ср., серп.
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НБУ оптимізує порядок касових операцій

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НБУ виключив з касових документів код банку і скасував картки з прикладами підписів
Національний банк оптимізує з 1 вересня 2019 року порядок касових операцій банків і організацію роботи з готівкою в національній та іноземній валюті, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема регулятор виключив з касових документів реквізит "код банку" і скасував картку з прикладами підписів "клієнтів банків при обслуговуванні їх рахунків".
Крім того, нові вимоги НБУ передбачають здачу банками готівки в національній валюті на договірних умовах для вивезення її до Нацбанк поряд з обов'язковим вивезенням непридатних до обігу банкнот і монет.
Крім цього банки повинні забезпечувати потреби своїх клієнтів у грошах насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній банківської мережі.