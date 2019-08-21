Працівники нерідко стають заручниками доброї волі роботодавця - Олійник

На думку пана Олійника, аби подолати трудову міграцію держава не повинна нехтувати такими поняттями як безпека, інфраструктура і соціальні стандарти. Наразі процесу повернення людей сприяє підвищення зарплат та інші заходи стимулювання роботодавцями працівників.

"На чужині ж серед найбільш гострих проблем, з якими стикаються трудові мігранти це: вороже соціальне оточення, чужа мова, відсутність рідних і друзів, складності з роботою й оформленням документів. Водночас, самі працівники нерідко стають заручниками – фактично повністю залежними від доброї волі роботодавця", - наголошує Олійник.

З думкою Голови ради ФРУ погоджується і президент Київської асоціації психотерапії Олексій Шевцов.

Людина, яка виїжджає за кордон на заробітки – виступає в ролі прохача. Відповідно і роботодавці ставляться до нього, як до жертви. Такий стан речей призводить до величезного стресу для трудових мігрантів, пан Шевцов.

"Звичайно, це дуже неприємно, це величезний стрес для людини, але більшість людей, які виїжджають на заробітки – їх це, на жаль, чекає. Я вже не кажу про якихось нелегалів наших, які взагалі там без документів. У яких забирають паспорти – це взагалі жах, це практично рабство, трудове рабство", – каже Шевцов.

З іншого боку, у Федерації роботодавців України зауважили, що процесу повернення людей наразі сприяє підвищення зарплат. А також інші заходи стимулювання працівників – вже з боку бізнесу.