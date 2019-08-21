Аграрні відомства України та Ізраїлю підписали меморандум

В рамках робочого візиту Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу до України в.о. Міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофимцева (Olga Trofimtseva) та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій Держави Ізраїль щодо співробітництва в галузі сільського господарства.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу міністерства. Підписання українсько-ізраїльського двостороннього документа відбулося у присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу.

Меморандум має на меті зміцнення двостороннього співробітництва між Україною та Державною Ізраїль у галузі сільського господарства та встановлення робочих відносин на постійній основі між аграрними відомствами двох країн.

«Оскільки Ізраїль є важливим зовнішньоекономічним партнером не тільки з точки зору торгівлі, але і як джерело інноваційних підходів та технологій розвитку сільського господарства, Меморандум сприятиме більшому залученню новітніх ізраїльських технологій та інновацій в АПК нашої держави, отриманню передового ізраїльського досвіду реформування АПК, який зможуть запозичити вітчизняні аграрії, збільшенню кількості спільних досліджень і розробок, участі у спільних семінарах, симпозіумах та інших подібних заходах, обміну спеціалістами та інформацією, що становить взаємний інтерес, а також впровадженню спільних інноваційних проектів та програм в галузі сільського господарства та активізації економічної і науково-технічної співпраці в галузі сільського господарства між профільними асоціаціями, організаціями та приватним сектором двох країн», - зазначила Ольга Трофімцева.

Основою документа стали двосторонні домовленості, досягнуті на міжміністерському рівні за результатами робочого візиту в.о. Міністра Ольги Трофімцевої до м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) у липні цього року.

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