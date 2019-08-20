Федерація роботодавців України підтримує новий механізм ціноутворення на електроенергію

Федерація роботодавців України підтримує механізм, який був запропонований на нараді під головуванням президента 19 серпня, інформує БІЗНЕС з посиланням на сторінку Facebook голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника.

Згідно нового механізму планується підвищити нічну ціну на електроенергію на 10%, а денну ціну – знизити на 20%. Федерація вважає, що запровадження такого механізму сприятиме зниженню вартості електроенергії для промислових споживачів через встановлення справедливої ціни як для малого і середнього бізнесу, так і для великих компаній та буде одним із ключових факторів розвитку реальної конкуренції на ринку електричної енергії.

"Нагадаю, у липні та серпні ми вже зверталися до Прем’єра, Міненерговугілля та НКРЕКП з означенням основних, на нашу думку, проблем, які стали причиною зростання вартості електроенергії для промислових споживачів та запропонували шляхи їх вирішення. Серед шляхів, які нами пропонувалися, були саме внесення змін до постанов Уряду про ПСО та порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії, зниження тарифу «Укренерго» на послуги з постачання електричної енергії та зниження price caps у денні години", - зазначив Дмитро Олійник

Також голова Ради Федерації роботодавців України вважає, що завдяки послідовній, виваженій та державницькій позиції Представника Президента в Уряді Андрія Геруса, започатковано позитивні зміни на ринку електроенергії.

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