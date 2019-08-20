Дмитро Дубілет анонсував антирейдерський проект

На своій сторінці в Facebook співзасновник Monobank розповів про актуальність та деталі нового проекту, інформує БІЗНЕС.

"Зараз проблема настільки гостра, що великі компанії вживають особливих заходів, щоб у них нічого не віджали. Наприклад, вони спеціально обтяжують своє майно іпотекою. Тільки вдумайтеся... Іпотека, як засіб проти рейдерства. Дикий Захід! До того ж, цей інструмент не доступний менш великому бізнесу, який не може собі дозволити такі складні інструменти", - обурився Дмитро Дубілет.

"Ми хочемо дати можливість будь-якому бізнесу доповнювати свій статут простим положенням: реєстраційні дії, пов'язані з цим бізнесом, повинні супроводжуватися додатковим електронним документом, на які накладено ЕЦП (електроний цифровий підпис - ред.) осіб, які визначить бізнес. Якийсь бізнес визначить, що достатньо ЕЦП директора. Якийсь - ЕЦП окремих або всіх власників. Кожен нехай вирішує сам. Зміни до статуту вносяться, як і зараз, через нотаріусів. Це зобов'яже всіх реєстраторів перед проведенням реєстраційної дії перевіряти, чи немає у бізнесу, за яким планується дія, цього додаткового захисту. Якщо вона є, то вимагати відповідні ЕЦП. Таким чином, бізнес зможе реально захиститися. Адже крадіжка або злам ЕЦП — це набагато більш рідкісні кейси, ніж, умовно, підкуп реєстратора (це я знаю ще з банківського досвіду)", - додав IT-спеціаліст.

Пілотну версію проекту планують запустити вже у вересні цього року.