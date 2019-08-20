НБУ збільшує кількість банків, що зберігатимуть його готівку

Національний банк допустив системно важливі банки до участі у відборі банків, які залучатимуться до зберігання готівки Нацбанку.



Про це інформує БІЗНЕС с посиланням на прес-служба НБУ, відтепер відбір банків для зберігання готівки регулятора проходитиме за одним з таких критеріїв:

держава володіє часткою статутного капіталу банку в розмірі понад 75%;

контрольний пакет банку належить міжнародним фінансовим і банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній;

банк включений Нацбанком до переліку системно важливих банків.

Водночас банки, що відповідають одному з цих критеріїв, не залучатимуться до зберігання запасів готівки НБУ, якщо вони або їх власники перебувають під санкціями України, Євросоюзу або організації економічного співробітництва та розвитку.

Наразі НБУ зберігає свою готівку в підрозділах трьох уповноважених банків: в Ощадбанку, ПриватБанку і Райффайзен Банку Аваль.

Довідка: Національний банк України в межах реалізації Концепції організації готівкового обігу продовжує побудову делегованої моделі організації готівкового обігу із залученням уповноважених банків. Суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у тому, що Національний банк делегує частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам та Cash-in-Transit (СІТ)-компаніям.