Голова Ради НБУ назвав фактори зростання економіки України

Прискорення зростання економіки України у II кварталі 2019 року до 4,6% має дві ключові складові: зростання роздрібного товарообігу та зростання в сільському господарстві.

Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин в особистому коментарі на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Збільшення товарообігу Данилишин пов’язує зі зростанням доходів населення. За його словами, номінальна середня зарплата зросла на 8,1% в річному вимірі. Ймовірна причина - "масова трудова міграція, потенціал якої, ймовірно, підійшов до межі," - зазначив Голова Ради НБУ. Ріст зарплат може припинитися, якщо не буде підвищення продуктивності і ефективності праці.

Друга ключова складова гарної динаміки ВВП - зростання в сільському господарстві. "Індекс сільськогосподарської продукції за січень-червень цього року зріс на 5,8%, у II кварталі 2019 року в порівнянні з II кварталом минулого року - на 6,3%. До речі, в агрокомплексі ситуація передбачувано продовжує поліпшуватися - за 7 місяців індекс сільгосппродукції склав 112%," - повідомив Данилишин.

А відповідно, ГоловуРади НБУ турбує наступне питання: "як довго сільське господарство зможе залишатися основним тригером економічного зростання України?"

Нагадує Данилишин і про те, що не варто забувати про промисловість: "У міру переходу економіки до чергового технологічного укладу деякими експертами послідовно формується думка, що роль промисловості в економіці знижується. Я не згоден з такою точкою зору, вважаю, що у світовій економічній історії не було країн, які процвітали б тривалий час, але при цьому не мали розвиненої промисловості".

А оскільки переважна більшість промисловості країни у незадовільному розвитку, окрім домінуючих видобувних секторах як видобуток нафти та газу, то варто фокусуватися на інноваційно-високотехнологічних і високомаржинальних галузях.

"Зараз же можу констатувати наступне - незважаючи на досить пристойні темпи економічної динаміки України, до якості зростання залишаються серйозні запитання. Особливо, якщо розглядати проблему крізь призму сучасної технологічної парадигми," - підсумував Богдан Данилишин.