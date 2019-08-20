Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії"

Заява Президента України Володимира Зеленського про те, що вже восени парламент проголосує новий Закон "Про концесії" говорить про те, що олігархи використовують політичну монополію нової влади для розподілу залишків держмайна, - вважає юрист і ініціатор руху "Ні хабарництву" Сергій Гула. За його словами, фінансово-промислові групи скористаються не тільки некомпетентністю "зе-команди" в питанні концесії, але також і чинником жадібності. Оскільки, як зазначає експерт, багато людей у ​​новій владі ніколи не бачили "серйозних" грошей. Про це інформє БІЗНЕС з посиланням на КП в Україні .

"Те, що Зеленського використовують - це очевидно. Чи зіграють як на некомпетентності, так і на те, що так чи інакше в ОПУ знайдуться люди, які почнуть отримувати відкати. Це дуже небезпечна корупційна складова, через яку держава може втратити серйозні об'єкти", - вважає Гула.

Експерт впевнений, що ризик прийняття нової редакції законопроекту "Про концесії" без усіляких правок - високий. Однак, конфліктність ситуації можна легко обійти, якщо розділити концесію на об'єкти "з нуля" і на ті, які вже побудовані, працюють і приносять прибуток.

"Це було б чудово. Далеко не треба ходити - ті ж дороги Білорусі. Країна дуже хороші гроші отримує від такої концесії з кожного, навіть з українців. Тому концесія доріг окремо - це було б мудро. А віддавати працюючі об'єкти - дуже сумнівно. Для чого будувати і потім віддавати концесіонеру? Щоб він нещадно експлуатував підприємство, а коли воно стане неліквідом - повернув державі?" - зазначив експерт.

Гула вважає, що продавлювати законопроект в тому вигляді, в якому він пройшов перше читання - небезпечно. Оскільки норми, які закладені в проекті ведуть до корупції. Зокрема, компенсація з держбюджету приватному концесіонеру в разі "невдачі" його проекту - це канал з вимивання державних коштів. Норма про розмежування держоб'єктів на частини для передачі в концесію "розірве" унікальні підприємства. Прибуткові частини стануть приватними, а неліквід повисне на плечах платників податків. Найгірше, на думку Гули, що влада позбавляється стратегічних підприємств. Зокрема, уряд вже намагався здати в оренду без конкурсу порт "Чорноморськ", заклавши при цьому в законопроекті "Про концесії" норму, що дозволяє за спрощеною процедурою віддати в концесію об'єкт, переданий раніше у оренду або іншу форму користування. За такою ж схемою давно намагаються передати в концесію єдиний глибоководний порт "Південний", який щорічно приносить прибуток в бюджет - майже мільярд гривень.

"Стратегічні об'єкти ні в якому разі не можна передавати. Необхідно залучити громадськість для доопрацювання законопроекту. За кожним стратегічним підприємством необхідно приймати окреме рішення. Слід пам'ятати, що всі ці об'єкти знаходяться не у власності правлячої влади. Це власність українського народу ", - підкреслив експерт.

Профсоюзи працівників морської галузі виступили проти законопроекту "Про концесії", оскільки документ передбачає ліквідацію держпідприємств в разі передачі їх в концесію. При цьому, не передбачено ніяких соціальних гарантій для трудових колективів, які втратять роботу. Профспілковий лідер порту "Чорноморськ" Сергій Бризгалов заявив, що профспілки будуть публічно боротися зі спробами продавити законопроект "Про концесії".

"Цей проект робився під конкретних осіб, під конкретні інтереси окремих промислово-фінансових груп, а не під інтереси держави. Він взагалі не враховує тієї ситуації, яка є. Прийняти цей закон - це себе не поважати. Профспілки будуть блокувати все це", - заявив Бризгалов.