Сталекс розширив виробництво металочерепиці

Група компаній "Сталекс" (Київ) запустила лінію з виробництва металочерепиці в Кременчуці (Полтавська обл.). Про це йдеться в повідомленні компанії.

"На нашому заводі в місті Кременчук розпочала роботу нова лінія з виробництва металочерепиці-Atlanta. Профіль металочерепиці Atlanta напевно найпопулярніший у світі і наші клієнти не виняток", - йдеться в повідомленні.

Довідка: Компанія «Сталекс» була заснована в 1996 році. Основним напрямком діяльності компанії на етапі становлення був оптовий продаж чорного металопрокату найбільших металургійних підприємств України. Згодом компанія не тільки завоювала лідируючі позиції на ринку, але і розвинула нові напрямки діяльності. Сьогодні основними видами діяльності підприємств, що входять до групи «Сталекс» є торгівля металопрокатом, транспортні послуги, виробництво металочерепиці та профнастилу.