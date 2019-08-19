"Укрзалізниця" планує закупити пальне на весь 2020 рік

У вересні "Укрзалізниця" має намір оголосити рамковий тендер на постачання усього обсягу пального на 2020 рік.

Про це повідомив директор з питань закупівель "Укрзалізниці" Сергій Довгаленко під час круглого столу з нафтотрейдерами, інформує БІЗНЕС з писиланням на прес-службу компанії.

"Ми закликаємо учасників ринку, більшість з яких вже мають досвід роботи за рамковими угодами з іншими державними компаніями, долучитися до підготовки проекту тендерної документації та надати свої пропозиції", - зазначив Довгаленко.

І додав, що у компанії переконані, що зможуть "в рамках законодавчого поля врахувати усі доречні зауваження та побажання, які дозволять забезпечити ефективний, прозорий та конкурентний тендерний процес".

Зазначається, що проект рамкової угоди, підготовлений спеціалістами "Укрзалізниці", буде передано на розгляд учасникам ринку вже на початку вересня.

До круглого столу були запрошені представники компаній, які брали участь у нещодавній екстреній процедурі закупівлі дизпального, що була пов’язана зі зривом тендерного процесу, а саме: ТОВ "Анвітрейд", ТОВ "Газтрим", ТОВ "Нафтотрейд-Капітал", ПП "Окко Контракт", ТОВ "ТД "Сокар Україна", ТОВ "Торум", ТОВ "Оіл-Трейд 2018", ТОВ "Альянс Енерго Трейд", ТОВ "Глуско Україна", ТОВ "Енерджі Юніон", ПАТ "Укртатнафта", ТОВ "БНК-Україна".

У компанії нагадали, що за результатами зазначеної процедури "Укрзалізниці" вдалося зекономити 45 млн грн. У подальшому економія збільшилася за рахунок падіння показників Platts, зазначається у повідомленні.

Як відомо, "Укрзалізниця" стала першою державною компанією України, яка почала постачати дизпальне із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts.

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