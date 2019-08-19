Трамп не хоче вести бізнес з Huawei

Американський президент Дональд Трамп не хоче вести бізнес з китайською компанією Huawei, повідомляє Reuters.

Перед вильотом в Нью-Джерсі Трамп заявив журналістам, що він виступає проти ділових контактів з Huawei з міркувань національної безпеки.

"В даний момент стає все більш імовірним, що ми не будемо вести бізнес (з Huawei - ред.). Я не хочу вести бізнес зовсім, тому що це загроза національній безпеці, і я вважаю, що ЗМІ подають це трохи інакше", - сказав президент США.

За його словами, "для невеликих елементів бізнесу" Huawei можна зробити виняток, але це буде "дуже складно". Він не уточнив, чи продовжить його адміністрація "тимчасову ліцензію".

Нагадаємо:

17 травня 2019 року США, посилаючись на загрозу національній безпеці, ухвалили рішення включити Huawei та ще 70 пов`язаних з нею компаній в "чорний список". Цим рішенням американських виробників, які продають Huawei будь-яке обладнання, зобов`язали отримувати спеціальні ліцензії в США.

Слідом за цим Google та виробники чіпів IntelCorp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. та Broadcom Inc. вирішили частково призупинити співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei, а SD Association та Wi-Fi Alliance видалили Huawei зі списку партнерів.

21 травня Міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію (на 90 днів), яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення.

Google, SD Association і Wi-Fi Alliance повернули китайську компанію Huawei у списки своїх партнерів.

Довідка: Huawei – другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів. Загальний обсяг закупівель китайською компанією комплектуючих в США становить близько $11 млрд на рік.