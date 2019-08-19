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Пн., серп.
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Трамп не хоче вести бізнес з Huawei

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Президент США прокоментував ситуацію щодо китайського виробника смартфонів.

 

Американський президент Дональд Трамп не хоче вести бізнес з китайською компанією Huawei, повідомляє Reuters.

Перед вильотом в Нью-Джерсі Трамп заявив журналістам, що він виступає проти ділових контактів з Huawei з міркувань національної безпеки.

"В даний момент стає все більш імовірним, що ми не будемо вести бізнес (з Huawei - ред.). Я не хочу вести бізнес зовсім, тому що це загроза національній безпеці, і я вважаю, що ЗМІ подають це трохи інакше", - сказав президент США.

За його словами, "для невеликих елементів бізнесу" Huawei можна зробити виняток, але це буде "дуже складно". Він не уточнив, чи продовжить його адміністрація "тимчасову ліцензію".

Нагадаємо:

 Довідка:  Huawei – другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів. Загальний обсяг закупівель китайською компанією комплектуючих в США становить близько $11 млрд на рік.