ДФС подала до суду на Укрнафту через податковий борг

14 серпня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №640/15100/19 за позовом Офісу великих платників податків ДФС до ПАТ “Укрнафта” про стягнення з банківських рахунків відповідача податкового боргу перед бюджетом на суму 547,1 млн грн.

За даними Офісу великих платників податків ГФС, за сім місяців цього року загальний податковий борг Укрнафти збільшився з 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (у т. ч. 3,5 млрд грн - по податку на прибуток і ПДВ, 12,2 млрд грн - рентні платежі).

В Укрнафті повідомили, що за січень-липень компанія сплатила податки до бюджетів усіх рівнів на 7,6 млрд грн (у т. ч. 52 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу). У компанії стверджують, що в 2018 році Укрнафта "в повному обсязі виконала поточні податкові зобов'язання, сплативши 16,3 млрд грн і зайнявши четверте місце серед найбільших платників податків країни".

У серпні Кабінет Міністрів України звернувся до Господарського суду Києва з позовом до Укрнафти про стягнення 1,5 млр грн. В якості третіх осіб у справі фігурують Нафтогаз і Міністерство фінансів.

Довідка: "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, – близько 42% акцій.