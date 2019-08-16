У Раді скоротять кількість комітетів до 23-х

У Верховній Раді України 9-го скликання планується скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27.
Про це йшлося на на засіданні Підготовчої депутатської групи, інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку нардепа від партії "Слуга народу" Олексія Жмеренецького.
Так, було запропоновано утворити такі комітети:
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
- Комітет з питань бюджету.
- Комітет з питань економічного розвитку.
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
- Комітет з питань молоді і спорту.
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.
- Комітет з питань цифрової трансформації.
- Комітет з питань правової політики.
- Комітет з питань аграрної та земельної політики.
- Комітет з питань антикорупційної політики.
- Комітет з питань правоохоронної діяльності.
- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
- Комітет з питань транспорту та інфраструктури.
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
- Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
- Комітет з питань свободи слова.
- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Нагадаємо, до Верховної Ради дев'ятого скликання потрапили 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах. До парламенту пройшли п'ять партій: "Слуга народу" – 43,16%, "Опозиційна платформа — За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.