У Раді скоротять кількість комітетів до 23-х

У Верховній Раді України 9-го скликання планується скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27.

Про це йшлося на на засіданні Підготовчої депутатської групи, інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку нардепа від партії "Слуга народу" Олексія Жмеренецького.

Так, було запропоновано утворити такі комітети:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Комітет з питань бюджету. Комітет з питань економічного розвитку. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Комітет з питань молоді і спорту. Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин. Комітет з питань цифрової трансформації. Комітет з питань правової політики. Комітет з питань аграрної та земельної політики. Комітет з питань антикорупційної політики. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Комітет з питань екологічної політики та природокористування. Комітет з питань свободи слова. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, до Верховної Ради дев'ятого скликання потрапили 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах. До парламенту пройшли п'ять партій: "Слуга народу" – 43,16%, "Опозиційна платформа — За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.