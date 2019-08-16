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Бізнесу не підвищуватимуть ціни на газ у вересні

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НАК "Нафтогаз України" запевняє, що у вересні 2019 року ціна на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання залишиться на рівні серпня.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Зокрема, ціна на умовах передоплати при закупівлі газу в обсязі понад 50 тис. кубометрів в місяць і за умови відсутності боргів перед енергохолдингом у вересні складе 5,568 тис. грн за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Газ для підприємств, що здійснюють закупівлю без передоплати, коштуватиме 6,244 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо, у травні поточного року ціни на газ для промислових споживачів в Україні зросли на 5,2-11,5%.

Нафтогаз газ українська промисловість