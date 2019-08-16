У Зеленського відреагували на ситуацію з цінами на вугілля та електроенергію

Представник президента в уряді Андрій Герус вважає, що ціни на вугілля та електроенергію в Україні мають бути не дорожчими за європейські.
Про це він сказав у інтерв'ю сайту "Главком", інформує БІЗНЕС.
"Ціна вугілля для теплових електростанцій має бути не дорожче, ніж ціна в Роттердамі. Ціна електроенергії має бути не дорожче, ніж ціна в сусідній країні – в Словаччині чи Білорусі. В Україні ж сьогодні електроенергія на ринку на добу дорожча, ніж в Словаччині. Вугілля набагато дорожче, ніж в Роттердамі", — заявив Герус.
Така ситуація, вважає він, склалася через те, що локальний ринок монополізований і не має конкуренції. "Відповідно на монополізованому ринку дуже легко задирати ціни і цим зловживати", — каже представник президента.
Коментуючи стосунки з власником енергетичного холдингу ДТЕК Ринатом Ахметовим, Герус сказав, що у них немає особливо напружених стосунків. "Схеми, які я критикував, були прийняті певними державними органами. Ахметов не міг сам прийняти ті схеми, тому що він не є в цій державі офіційною владою чи регулятором. Але навіть якщо говорити про їхню енергетичну компанію (ДТЕК — ред.), то вся історія почалася через наявність об’єктивних фактів", — зазначив Герус.
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Крім того, говорячи про проблему стрімкого підвищення цін на електроенергію, Герус повідомив, що спеціальних пільг для феросплавних заводів не буде. "Нинішня ціна електроенергії завищена – стрибок відбувся в липні, він надмірний, тому потрібно на 10-15% знижувати ціну електроенергії для всіх споживачів. Протягом декількох тижнів в ході діалогу з учасниками ринку, НКРЕКП, Міненерговугілля і Кабміном ми розробимо варіант вирішення проблеми ціни на електроенергію", — поінформував чиновник.
Нагадаємо:
- З 1 липня в Україні припинена дія формули "Роттердам+" у зв'язку з переходом до нової моделі ринку електроенергії.
- 8 серпня НАБУ повідомило шести особам, причетним до впровадження формули Роттердам+, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків. Підозри вручили екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку, директору ДП "Оператор ринку", екс-члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову та ще двом співробітникам Нацкомісії, а також двом топ-менеджерам енергохолдингу ДТЕК Рината Ахметова. За даними слідства, представники ДТЕК у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП схвалила формулу Роттердам+. Це призвело до зростання вартості всієї електричної енергії. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
- На початку серпня НКРЕКП направила до Кабінету міністрів проєкт постанови з пропозицією переглянути структуру тарифів на передачу електричної енергії з метою зниження кінцевої ціни на е/е для промислових споживачів.
- 6 серпня працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) вийшли на мирну акцію протесту в Києві через чергове економічно необґрунтоване підвищення тарифу на електроенергію.
- У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомили, що у липні вартість електроенергії зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем.
- 14 серпня прем`єр-міністр України Володимир Гройсман доручив НКРЕКП знизити тарифи на електроенергію для промисловості. У свою чергу, міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Кабмін внесе зміни до механізму публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, що дозволить знизити вартість електроенергії для промислових підприємств.