У Зеленського відреагували на ситуацію з цінами на вугілля та електроенергію

Представник президента в уряді Андрій Герус вважає, що ціни на вугілля та електроенергію в Україні мають бути не дорожчими за європейські.

Про це він сказав у інтерв'ю сайту "Главком", інформує БІЗНЕС.

"Ціна вугілля для теплових електростанцій має бути не дорожче, ніж ціна в Роттердамі. Ціна електроенергії має бути не дорожче, ніж ціна в сусідній країні – в Словаччині чи Білорусі. В Україні ж сьогодні електроенергія на ринку на добу дорожча, ніж в Словаччині. Вугілля набагато дорожче, ніж в Роттердамі", — заявив Герус.

Така ситуація, вважає він, склалася через те, що локальний ринок монополізований і не має конкуренції. "Відповідно на монополізованому ринку дуже легко задирати ціни і цим зловживати", — каже представник президента.

Коментуючи стосунки з власником енергетичного холдингу ДТЕК Ринатом Ахметовим, Герус сказав, що у них немає особливо напружених стосунків. "Схеми, які я критикував, були прийняті певними державними органами. Ахметов не міг сам прийняти ті схеми, тому що він не є в цій державі офіційною владою чи регулятором. Але навіть якщо говорити про їхню енергетичну компанію (ДТЕК — ред.), то вся історія почалася через наявність об’єктивних фактів", — зазначив Герус.

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Крім того, говорячи про проблему стрімкого підвищення цін на електроенергію, Герус повідомив, що спеціальних пільг для феросплавних заводів не буде. "Нинішня ціна електроенергії завищена – стрибок відбувся в липні, він надмірний, тому потрібно на 10-15% знижувати ціну електроенергії для всіх споживачів. Протягом декількох тижнів в ході діалогу з учасниками ринку, НКРЕКП, Міненерговугілля і Кабміном ми розробимо варіант вирішення проблеми ціни на електроенергію", — поінформував чиновник.

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