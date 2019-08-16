Україна презентувала Швейцарському фонду мапу "зелених" інвестпроєктів

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження презентувало Швейцарському інвестиційному фонду ResponsAbility Investments AG інвестиційну інтерактивну мапу UAMAP, яка містить понад 100 потенційних проєктів у різних секторах "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу агентства.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи інвестування в українські "зелені" проєкти, в тому числі у рамках аукціонів; переваги інвестування в енергосервіс; перспективи waste-to-energy projects (електростанцій, які працюють на біомасі), когенерацію із альтернативних видів палива, а також розвиток рідких біопалив.

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"Голова Держенергоефективності Сергій Савчук звернув увагу на Інвестиційну інтерактивну карту UAMAP, де опубліковано та чекають на інвесторів понад 100 потенційних проєктів у різних секторах "чистої" енергетики на загальну суму понад 4 млрд євро", – зазначили в Держенергоефективності.

Нагадаємо, за даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.

Довідка: Швейцарський інвестиційний фонд ResponsAbility Investments AG надає кредити, а також залучає інвестиції для малих і середніх підприємств у країнах, що розвиваються. Із моменту заснування, у 2003 році, фонд надав близько $9 млрд фінансування для понад 500 компаній у 90 країнах світу.