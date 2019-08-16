Велика мережа АЗС пішла з оптового ринку нафтопродуктів

Одна з найбільших мереж АЗС України, що працює під брендом WOG, пішла з оптового ринку нафтопродуктів.

Про це свідчить аналіз угод у держсекторі та інформація від трейдерів, інформує БІЗНЕС з посиланням на консалтингову групу Oilpoint.

Аналіз закупівлі нафтопродуктів у держсекторі за 7 місяців поточного року показав, що обсяг ринку за вказаний період перевищив 7 млрд грн, із яких на компанії, що входять в структуру WOG, — "ВОГ Кард" і "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" ​​— припало 735 млн грн.

Близько 90% всіх контрактів WOG у держсекторі укладено із "ВОГ Кард". "Як показує аналіз угод, велику частина палива WOG реалізує через власну мережу по талонах", — зазначають в Oilpoint.

Найбільшими клієнтами мережі АЗС за 7 місяців були "Укрпошта", СБУ, Нацбанк, філії "Укртрансгазу" та інші регіональні держустанови і комунальні підприємства. При цьому WOG не брала участі у великих тендерах Міністерства оборони та "Укрзалізниці".

Інформацію про вихід WOG із оптового ринку підтвердила низка трейдерів на ринку. Проте трейдери не виключають, що у вересні WOG може повернутися в опт.

Нагадаємо, 15 травня 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував три мережі автозаправних станцій — WOG, ОККО і SOCAR — за змову при встановленні цін на паливо на загальну суму 77 млн грн.

Довідка: Мережа АЗС WOG контролюється групою компаній "Континіум", яка належить бізнесменам Степану Івахіву, Сергію Лагуру, Петру Димінському, а також спадкоємцям загиблого Ігоря Єремеєва. Проте точна структура власності групи на сьогоднішній день невідома.

Мережа WOG присутня в 24 областях України і нараховує близько 415 станцій.